Local Authors Dave Johnson & Gary Guinn - The Watch Stands as Written
Local Authors Dave Johnson & Gary Guinn - The Watch Stands as Written
Join Dave Johnson and Gary Guinn for a reading, discussion, and signing for their newest book "The Watch Stands as Written".
Siloam Springs Public Library
06:00 PM - 07:00 PM on Thu, 10 Dec 2026
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Siloam Springs Public Library
4795244236
library@siloamsprings.com
Siloam Springs Public Library
205 E. JeffersonSiloam Springs, Arkansas 72761
479-524-4236