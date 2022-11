Photos: See who is on the red carpet at this year's Latin Grammy awards

The 2022 Latin Grammy Awards are here. Musicians and artists turned out for the biggest night of Latin music. Take a look at who was on the red carpet.

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Christina Aguilera

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Marco Antonio Solís and his family

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Nabález

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Daniela Di Giacomo

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Jesse Y Joy

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR John Legend

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Ludmilla

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Sebastian Yatra

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Rosalía

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Karol G

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Becky G

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Vanessa Añez

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Rauw Alejandro

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Puerto Candelaria

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Luis Fonsi

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Carlos Vivies and Claudia Elena Vásquez

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Angela Alvarez

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Play-N-Skillz

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Athenas

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Yalitza Aparicio

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Fito Páez

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Thalia

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Carla Morrison

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Mr. NaisGai

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Marc Anthony

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Dany Deglein

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Pol Granch

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Nicki Nicole

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Jota Rosa

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Lena Burke

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Anitta

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Marco Antonio Solís

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Evaluna Montaner and Camilo

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Goyo

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Rico Love

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Maria Becerra

/ Zayrha Rodriguez/NPR / Zayrha Rodriguez/NPR Rosario