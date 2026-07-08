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Artist Q & A with Basil Kincaid

Artist Q & A with Basil Kincaid

Join artist Basil Kincaid in the gallery for a focused look at Melanin Activation, his quilt on view in the America 250: Common Threads exhibition. Kincaid will discuss the work’s ideas, materials, and techniques, then continue the conversation in a panel discussion with curators Ella Nowicki and Seynabou Diallo, followed by audience Q&A.

Crystal Bridges
Free with exhibition tickets
02:00 PM - 02:45 PM on Sat, 25 Jul 2026

Event Supported By

Crystal Bridges
4796572335
info@crystalbridges.org
https://crystalbridges.org/calendar/studio-demo-creating-characters-with-goop-world/

Artist Group Info

Basil Kincaid
Crystal Bridges
600 Museum Way
Bentonville, Arkansas 72712
4796572335
info@crystalbridges.org
https://crystalbridges.org/calendar/family-day-pre-clipse-party/