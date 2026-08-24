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Cap, Stem and Splash: Watercolor Mushrooms

Cap, Stem and Splash: Watercolor Mushrooms

Make a watercolor painting of mushrooms with guided process video and in person instruction with artist Erin Kent. All supplies provided! (You're also welcome to bring your own.)

Ozark Folkways at Fayetteville Folk School
38
07:00 PM - 09:00 PM on Thu, 24 Sep 2026
Get Tickets

Event Supported By

Ozark Folkways
https://www.ozarkfolkways.org/

Artist Group Info

info@ozarkfolkways.org
Ozark Folkways at Fayetteville Folk School
207 W Center St
Fayetteville, Arkansas 72701
4796343791
info@ozarkfolkways.org
https://www.ozarkfolkways.org