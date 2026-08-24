Cap, Stem and Splash: Watercolor Mushrooms
Cap, Stem and Splash: Watercolor Mushrooms
Make a watercolor painting of mushrooms with guided process video and in person instruction with artist Erin Kent. All supplies provided! (You're also welcome to bring your own.)
Ozark Folkways at Fayetteville Folk School
38
07:00 PM - 09:00 PM on Thu, 24 Sep 2026
Event Supported By
Ozark Folkways
Artist Group Info
info@ozarkfolkways.org
Ozark Folkways at Fayetteville Folk School
207 W Center StFayetteville, Arkansas 72701
4796343791
info@ozarkfolkways.org