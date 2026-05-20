Fiber Art: Quilting
Piece together the traditional art of quilting in this beginner-friendly six-week mini quilting course. Inspired by the America 250: Common Threads exhibition, students will explore classic quilting patterns while creating their own mini quilt top.
You’ll begin by learning accurate measuring and cutting techniques, then progress to piecing fabric squares together using a sewing machine. This course emphasizes foundational skills, craftsmanship, and design—no prior experience necessary.
Tickets are $225 ($187.50/members and adults 25 and under). Reserve your spot online or with Guest Experience at (479) 657-2335 today.
All materials included. Class runs Sundays, June 14 – July 26 (see dates below). Classes are 14+.
01:30 PM - 04:00 PM, every day through Jul 26, 2026.
info@crystalbridges.org
600 Museum Way, Bentonville, Arkansas 72712
