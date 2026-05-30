Lotería Night: Pets, Community, & Resources

¡Noche de Lotería: Mascotas, Comunidad y Recursos!

¿Buscas una noche divertida? ¡Trae a tus amigos y familiares a la Noche de Lotería para disfrutar de una noche divertida llena de juegos, risas y amigos peludos! Juega unas rondas de Lotería para tener la oportunidad de ganar grandes premios, conoce adorables mascotas en adopción y descubre todas las cosas increíbles que ofrecemos para los amantes de las mascotas en la comunidad.

Ya sea que vengas a jugar, convivir con mascotas adorables o descubrir oportunidades para ser voluntario, hogar temporal, adoptar o acceder a recursos para dueños de mascotas, ¡hay algo para todos! Será una noche llena de diversión que no te querrás perder.

🎟️ Boletos: Este evento es GRATIS, pero el espacio es limitado, así que asegúrate de reservar tu lugar con anticipación. Por favor, registra a cada miembro de tu grupo que planea asistir. Los invitados registrados deben registrarse dentro de los 15 minutos después de la hora de inicio, o tus lugares pueden no estar garantizados. Si necesitas cancelar tu registro, envía un correo electrónico a eventsnwa@bestfriends.org

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Looking for a fun night out? Bring your friends and family to Lotería Night for an evening full of games, laughter, and furry friends! Play a few rounds of Lotería (Mexican bingo) for the chance to win exciting prizes, meet adorable adoptable pets, and explore all the amazing things we offer for pet lovers in the community.

Whether you’re here to play games, meet adorable animals, or discover opportunities to volunteer, foster, adopt, or access pet owner resources, there’s something for everyone. It’s a fun-filled evening you won’t want to miss!

🎟️ Important Registration Information: This event is FREE, but space is limited, so be sure to secure your spot in advance. Please register every member of your party that plans to come. Registered guests must check in within 15 minutes of start time, or your spots may not be guaranteed. If you need to cancel or change your registration, please email eventsnwa@bestfriends.org.