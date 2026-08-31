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Horses for Hope

Horses for Hope

🐴 HORSES FOR HOPE 🐴
A Family Fun Event Benefiting Anna Roan Ministries
Join us for a fun-filled day at Jasper Springs in Fayetteville!
✨ Horse Rides
✨ Petting Area
✨ Play with Ponies
✨ Yard Games
✨ Photo Booth
✨ Food Available
🎟 Admission: $10 per person
👨‍👩‍👧‍👦 $50 Family Max
👶 Ages 2 & Under Free
💵 Pay at the Gate
🍔 Food Available Separately
📅 September 19
⏰ 11:00 AM – 2:00 PM
Come make memories, enjoy the horses, and support the mission of Anna Roan Ministries. We can’t wait to see you there!

Jasper Springs Ranch/Park Spring Equestrian Center
10
11:00 AM - 02:00 PM on Sat, 19 Sep 2026

Event Supported By

Anna Roan Ministries
4797900005
info@annaroan.org
annaroan.org

Artist Group Info

morrow29@gmail.com
Jasper Springs Ranch/Park Spring Equestrian Center
1469 N Starr Dr.
Fayetteville, Arkansas 72701
4797900005
rachel@annaroan.org
https://www.facebook.com/share/1DniBBHjHb/