🐴 HORSES FOR HOPE 🐴

A Family Fun Event Benefiting Anna Roan Ministries

Join us for a fun-filled day at Jasper Springs in Fayetteville!

✨ Horse Rides

✨ Petting Area

✨ Play with Ponies

✨ Yard Games

✨ Photo Booth

✨ Food Available

🎟 Admission: $10 per person

👨‍👩‍👧‍👦 $50 Family Max

👶 Ages 2 & Under Free

💵 Pay at the Gate

🍔 Food Available Separately

📅 September 19

⏰ 11:00 AM – 2:00 PM

Come make memories, enjoy the horses, and support the mission of Anna Roan Ministries. We can’t wait to see you there!