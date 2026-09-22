© 2026 KUAF
NPR Affiliate since 1985
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Kinusaiga (Japanese Fabric Collage) @ Fiber Fest

Kinusaiga (Japanese Fabric Collage) @ Fiber Fest

Lacie Bryles of Cove Creek Dry Goods will teach students a Japanese collage technique that utilizes fabric scraps to turn waste into beautiful artwork!

Ozark Folkways @ Muxen Building
35
11:00 AM - 12:00 PM on Sat, 3 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Ozark Folkways
https://www.ozarkfolkways.org/

Artist Group Info

info@ozarkfolkways.org
Ozark Folkways @ Muxen Building
22733 N Highway 71
Winslow, Arkansas 72959
4796343791
info@ozarkfolkways.org
https://www.ozarkfolkways.org