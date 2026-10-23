Piano Open House - University of Arkansas Department of Music
Piano Open House - University of Arkansas Department of Music
Join U of A piano faculty and students for a day of performances, workshops, and musical connection. Build your skills, observe or perform in a master class, and learn about studying piano at the University of Arkansas.
Free admission · Lunch included - Registration Required
Website: https://cms.uark.edu/piano-open-house/
Registration: https://apps.ideal-logic.com/universityofarkansasreg?key=QLTL-RBB69_K9KH-5PTF_41402404226d
Faulkner Performing Arts Center -- University of Arkansas
09:30 AM - 05:00 PM on Sun, 8 Nov 2026
Event Supported By
University of Arkansas Community Music School
(479) 575-6491
cms@uark.edu