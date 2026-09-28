Smoke ‘N Chrome BBQ and Car Show
Smoke ‘N Chrome BBQ and Car Show
“Smoke N’ Chome” Car show and T1D (type 1 diabetes) Fundraising event
Car show, BBQ dinners $10 each by Smoke ‘N’ Willie,Raffle/Silent Auction/Antique Car Rides
Arkansas Air & Military Museum/Drake Field
12:00 PM - 04:00 PM on Sun, 11 Oct 2026
Event Supported By
Breakthrough T1D
4796501628
msummers@breakthrought1d.org
Arkansas Air & Military Museum/Drake Field
4290 S. School Ave.Fayetteville , Arkansas 72701
479-521-4947
Frontdesk.aamm@gmail.com