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Smoke ‘N Chrome BBQ and Car Show

Smoke ‘N Chrome BBQ and Car Show

“Smoke N’ Chome” Car show and T1D (type 1 diabetes) Fundraising event

Car show, BBQ dinners $10 each by Smoke ‘N’ Willie,Raffle/Silent Auction/Antique Car Rides

Arkansas Air & Military Museum/Drake Field
12:00 PM - 04:00 PM on Sun, 11 Oct 2026

Event Supported By

Breakthrough T1D
4796501628
msummers@breakthrought1d.org
www.breakthrought1d.org/arkansas
Arkansas Air & Military Museum/Drake Field
4290 S. School Ave.
Fayetteville , Arkansas 72701
479-521-4947
Frontdesk.aamm@gmail.com
https://www.arkansasairandmilitary.com