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Sunflower Brooch Workshop @ Fiber Fest

Sunflower Brooch Workshop @ Fiber Fest

Instructor Rachel Meyer will teach students how to create a happy sunflower clip-on with ribbon, felt, floss, a bit of cardboard, perhaps some yarn, thread and an alligator clip so it can be clipped onto a hat, a lapel or in your hair. This will involve hand sewing and embroidery, possibly some beading. All materials provided.

Ozark Folkways @ Muxen Building
35
09:00 AM - 11:30 AM on Sat, 3 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Ozark Folkways
https://www.ozarkfolkways.org/

Artist Group Info

info@ozarkfolkways.org
Ozark Folkways @ Muxen Building
22733 N Highway 71
Winslow, Arkansas 72959
4796343791
info@ozarkfolkways.org
https://www.ozarkfolkways.org