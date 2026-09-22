Sunflower Brooch Workshop @ Fiber Fest
Sunflower Brooch Workshop @ Fiber Fest
Instructor Rachel Meyer will teach students how to create a happy sunflower clip-on with ribbon, felt, floss, a bit of cardboard, perhaps some yarn, thread and an alligator clip so it can be clipped onto a hat, a lapel or in your hair. This will involve hand sewing and embroidery, possibly some beading. All materials provided.
Ozark Folkways @ Muxen Building
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09:00 AM - 11:30 AM on Sat, 3 Oct 2026
Event Supported By
Ozark Folkways
Artist Group Info
info@ozarkfolkways.org
Ozark Folkways @ Muxen Building
22733 N Highway 71Winslow, Arkansas 72959
4796343791
info@ozarkfolkways.org