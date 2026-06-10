Tour de Frida: Bike Celebration | Tour de Frida: Celebración en Bici
Tour de Frida: Bike Celebration | Tour de Frida: Celebración en Bici
Join Latinas en Bici for Tour de Frida: Celebración en Bici — an afternoon filled with art, culture, movement, and community.
Enjoy:
• Local artists
• Fashion show
• Food vendors
• Local businesses & community partners
• Live art
• Art activities
• Frida look-alike contest
• Music & celebration throughout the day
Bring your bike and join our all-ages community ride at 5:00 PM. Stay for the afterparty and continue celebrating with us after the ride.
Free, tickets required. For faster check-in, please also fill out our waiver linked here.
Evento gratuito y abierto para todas las edades
Acompaña a Latinas en Bici al Tour de Frida: Celebración en Bici, una tarde llena de arte, cultura, movimiento y comunidad.
Disfruta de:
• Artistas locales
• Desfile de moda
• Vendedores de comida
• Negocios locales y organizaciones comunitarias
• Arte en vivo
• Actividades artísticas
• Frida Kahlo – Concurso de doble
• Música y celebración durante todo el evento
Trae tu bicicleta y únete a nuestra rodada comunitaria para todas las edades a las 5:00 PM.
Quédate para el afterparty y continúa celebrando con nosotros después de la rodada.
Todos son bienvenidos.
Ven a rodar. Ven a celebrar. Ven a conectar.
Para un registro más rápido, por favor llena nuestra Exención en el siguiente enlace.