Underground Pop Concert: Orca Dork, GANN0N, Heartmelt
Underground Pop Concert: Orca Dork, GANN0N, Heartmelt
The BIGGEST and BEST concerts ever performed by Orca Dork, Heartmelt, and GANN0N. Live drums, vocals and guitar. Prepare to be transported by the greatest underground pop/hip-hop you’ve heard in Fayetteville.
Upon entry, optional payment and merch purchases will benefit local immigrant organizations.
Friday, JULY 24th
Nomads Trailside in Fayetteville
Doors: 7
Music: 8
Don’t miss it
Nomads Trailside
Optional payment benefitting local immigrant organizations
08:00 PM - 11:00 PM on Fri, 24 Jul 2026
Artist Group Info
Orca Dork
orcadorkband@gmail.com
Nomads Trailside
1863 N Pluto Dr, Fayetteville, AR 72703Fayetteville, Arkansas 72703
4792368390
bretellington42@gmail.com