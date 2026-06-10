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Underground Pop Concert: Orca Dork, GANN0N, Heartmelt

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Underground Pop Concert: Orca Dork, GANN0N, Heartmelt

The BIGGEST and BEST concerts ever performed by Orca Dork, Heartmelt, and GANN0N. Live drums, vocals and guitar. Prepare to be transported by the greatest underground pop/hip-hop you’ve heard in Fayetteville.

Upon entry, optional payment and merch purchases will benefit local immigrant organizations.

Friday, JULY 24th
Nomads Trailside in Fayetteville
Doors: 7
Music: 8

Don’t miss it

Nomads Trailside
Optional payment benefitting local immigrant organizations
08:00 PM - 11:00 PM on Fri, 24 Jul 2026

Artist Group Info

Orca Dork
orcadorkband@gmail.com
https://linktr.ee/orcadork
Nomads Trailside
1863 N Pluto Dr, Fayetteville, AR 72703
Fayetteville, Arkansas 72703
4792368390
bretellington42@gmail.com
https://fundraise.givesmart.com/form/n4Z7Hg?fbclid=IwAR0u0_1UowEWI7d5WUzsiHv-k5gDWR8wYY-LOm_KWs9Zmg96dX5USsL5TJE&amp;vid=uasv9