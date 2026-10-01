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20th Annual Keyboards at Christmas

20th Annual Keyboards at Christmas

20th Annual Keyboards at Christmas

2:30pm, Saturday, December 12

6:30pm, Sunday, December 13

at Oak Cliff Baptist Church

Dress Rehearsal open to the public: 5:30pm, Sunday December 6

Four grand pianos, 20 pianists, and a 60 voice choir are joined to create an astounding celebration of the birth of Christ as Oak Cliff Baptist Church presents Keyboards at Christmas! Our presentations include traditional Christmas music presented in a variety of piano and choral arrangements.

Admission is free. Keyboards at Christmas is Oak Cliff’s gift to the community and the River Valley.

Oak Cliff Baptist
06:30 PM - 11:59 PM on Sun, 13 Dec 2026

Event Supported By

Oak Cliff Baptist
4796463891
ocbc@OakCliffBaptist.com
https://oakcliffbaptist.com/keyboards-at-christmas/
Oak Cliff Baptist
3701 South Gary
Fort Smith, Arkansas 72903
4796463891
ocbc@OakCliffBaptist.com
https://oakcliffbaptist.com/keyboards-at-christmas/