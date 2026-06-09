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Father's Day Brunch Buffet

Father's Day Brunch Buffet

Join us at AC Hotel Bentonville on Saturday, June 20 from 10 AM–2 PM for a Father's Day Brunch featuring chef-crafted favorites, refreshing cocktails, local beer flights and quality time with the people who matter most.

Falfurrias Rooftop Lounge
$35
10:00 AM - 02:00 PM on Sat, 20 Jun 2026
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Event Supported By

Falfurrias Rooftop Lounge
cmarks@acbentonville.com
Falfurrias Rooftop Lounge
Rooftop of AC Hotel Bentonville, 1201 SE 8th St
Bentonville, Arkansas 72712
479 552 5225
cmarks@acbentonville.com
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