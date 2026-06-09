Father's Day Brunch Buffet
Father's Day Brunch Buffet
Join us at AC Hotel Bentonville on Saturday, June 20 from 10 AM–2 PM for a Father's Day Brunch featuring chef-crafted favorites, refreshing cocktails, local beer flights and quality time with the people who matter most.
Falfurrias Rooftop Lounge
$35
10:00 AM - 02:00 PM on Sat, 20 Jun 2026
Event Supported By
Falfurrias Rooftop Lounge
cmarks@acbentonville.com
Falfurrias Rooftop Lounge
Rooftop of AC Hotel Bentonville, 1201 SE 8th StBentonville, Arkansas 72712
479 552 5225
cmarks@acbentonville.com