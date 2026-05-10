Visit the Best Friends Pet Resource Center on Saturdays from 11 am to 3 pm for Meet & Match Saturdays! Each weekend, Best Friends invites shelters and rescues from around NW Arkansas to bring some of the pets in their care to the center to meet potential adopters. It's a great opportunity for visitors to meet pets from other shelters in one fun location! Come visit us and possibly bring home your new best friend!

Participating shelters and rescues change from week to week. Each organization has its own adoption process and fees.

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¡Fin de Semana para Conocer y Adoptar!

Visítanos en El Centro de Recursos de Mascotas de Best Friends todos los sábados de 11 a.m. a 3 p.m. para nuestros Fines de Semana para Conocer y Adoptar.

Cada fin de semana, albergues y grupos de rescate de todo el noroeste de Arkansas traen a algunos de sus mascotas en busca de hogar para que los conozcas en un solo lugar. ¡Es una oportunidad increíble para conocer perritos y gatitos de distintos albergues y encontrar a tu compañero ideal!

¡Ven a visitarnos y tal vez te lleves a casa a tu nuevo mejor amigo!

Los albergues y grupos de rescate participantes varían cada semana. Cada organización tiene su propio proceso de adopción y tarifas.