Ozark Ballet Theater Presents The Nutcracker — Opening Night
Ozark Ballet Theater Presents The Nutcracker — Opening Night
Ozark Ballet Theater presents The Nutcracker, a family-friendly professional ballet with local Academy dancers, at Pat Walker Theater at Springdale High School. Opening night: Friday, December 18, 2026 at 7 PM. Additional performances: Saturday, December 19 and Sunday, December 20 at 2 PM. The performance runs approximately 100 minutes including a 15-minute intermission. Reserved seating; tickets $28–$42 plus fees. Every occupied seat needs a ticket; lap children 2 and under are welcome. Accessible seating and ADA parking are available; contact boxoffice@obt.dance for assistance.
Pat Walker Theater at Springdale High School
$28–$42 plus fees
07:00 PM - 09:00 PM on Fri, 18 Dec 2026
Event Supported By
Ozark Ballet Theater
Pat Walker Theater at Springdale High School
1103 W Emma AveSpringdale, Arkansas 72764