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Come to support KUAF with the Northwest Arkansas Naturals on Sunday, July 26 — Click here for tickets!

Uninstructed Figure Drawing

Uninstructed Figure Drawing

Join us at Fenix Arts every month for uninstructed figure drawing with a live model! Hone your drawing skills drawing directly from life!

We meet three times a month:
Sunday and Wednesday evenings 6-8pm
Saturday 10am-1pm
Please check out our dates at fenixarts.org or @nwalifedrawing (Instagram)

Poses range from short gesture ones to long (25 mins)
Limited supplies provided, all levels welcome!

Pay online or at the door ($15)

Fenix Arts at Mount Sequoyah
15
10:00 AM - 01:00 PM on Sat, 18 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Fenix Arts
info@fenixarts.org
fenixarts.org

Artist Group Info

Mark Nunez
stuart.1188@gmail.com
instagram.com/nwalifedrawing
Fenix Arts at Mount Sequoyah
150 Skyline Dr
Fayetteville, Arkansas 72701
info@fenixarts.org
fenixarts.org