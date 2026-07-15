Uninstructed Figure Drawing
Uninstructed Figure Drawing
Join us at Fenix Arts every month for uninstructed figure drawing with a live model! Hone your drawing skills drawing directly from life!
We meet three times a month:
Sunday and Wednesday evenings 6-8pm
Saturday 10am-1pm
Please check out our dates at fenixarts.org or @nwalifedrawing (Instagram)
Poses range from short gesture ones to long (25 mins)
Limited supplies provided, all levels welcome!
Pay online or at the door ($15)
Fenix Arts at Mount Sequoyah
15
10:00 AM - 01:00 PM on Sat, 18 Jul 2026
Event Supported By
Fenix Arts
info@fenixarts.org
Artist Group Info
Mark Nunez
stuart.1188@gmail.com
Fenix Arts at Mount Sequoyah
150 Skyline DrFayetteville, Arkansas 72701
info@fenixarts.org