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Fall Fest at Walnut Farm Montessori 🍂

Fall Fest at Walnut Farm Montessori 🍂

Join Walnut Farm Montessori for a free, family-friendly Fall Fest on Saturday, October 24, from 10 a.m. to 2 p.m. Enjoy face painting, carnival games, a DJ, classroom-curated raffle baskets, free food and drinks, and special treats available for purchase. All are welcome!

Walnut Farm Montessori School
10:00 AM - 02:00 PM on Sat, 24 Oct 2026

Event Supported By

Walnut Farm Montessori School
(479) 271-9424
frontdesk@walnutfarm.org
https://www.walnutfarm.org/
Walnut Farm Montessori School
4208 E Central Ave
Bentonville, Arkansas 72712
(479) 271-9424
frontdesk@walnutfarm.org
https://www.walnutfarm.org/all-events?cal_date=2026-10-23