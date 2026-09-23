Fall Fest at Walnut Farm Montessori 🍂
Fall Fest at Walnut Farm Montessori 🍂
Join Walnut Farm Montessori for a free, family-friendly Fall Fest on Saturday, October 24, from 10 a.m. to 2 p.m. Enjoy face painting, carnival games, a DJ, classroom-curated raffle baskets, free food and drinks, and special treats available for purchase. All are welcome!
Walnut Farm Montessori School
10:00 AM - 02:00 PM on Sat, 24 Oct 2026
Event Supported By
Walnut Farm Montessori School
(479) 271-9424
frontdesk@walnutfarm.org
Walnut Farm Montessori School
4208 E Central AveBentonville, Arkansas 72712
(479) 271-9424
frontdesk@walnutfarm.org