NPR事实核查：中国国产新冠疫苗有效性究竟如何？

中国正在经历首次新冠疫情的全面爆发,这也是全球最大的感染潮之一。

12 月初,中国取消了针对新冠疫情的管控。目前科学家估计,国内每天可能新增超过一千万的病例。一些研究团队预测,在接下来的几个月里,可能会有数十万人死亡,甚至更多。

与此同时,人们担心新冠病毒在中国的广泛传播可能会导致新的变种。但随着病毒在全球范围内的继续传播,变种可以在世界任何地方出现。

实际死亡人数以及感染激增的总体影响,在很大程度上取决于一个关键因素:即中国国产疫苗的效果如何。

目前中国主要接种的两种疫苗分别来自科兴和国药,均由中国自行研发和生产。

官方数据声称大约 90% 的人口至少完成了其中一款疫苗的两针接种。

关于新冠疫苗的谣言和错误信息盛行,无论它们的生产地在哪里。但是,正如 NPR之前报道的那样,这种迷思和误解对于中国生产的疫苗来说尤其成问题。过往的疫苗问题使部分人群对中国生产的新冠疫苗持怀疑态度。然而,耶鲁大学全球健康研究员陈希表示,有关这些疫苗的错误信息并不仅仅来自中国内部或社交媒体。

"美国媒体传播了很多关于中国疫苗的错误信息,"陈希指出。"中文和英文媒体的报道我都会阅读,有时我会看到一些,比如来自福克斯新闻或是其他的媒体报道,被翻译成中文。" 美国的一些媒体报道甚至质疑这些疫苗的功效,尽管这两种疫苗都已获得世界卫生组织的批准。

考虑到未来几个月中国可能有超过 7 亿人感染新冠,我们认为现在更应从科学的角度深入研究中国疫苗,分析数据所展示的内容,尤其是衡量一款疫苗的两大标准:功效和安全性。

谣言一:我听说中国疫苗效果不好?这是真的吗?

"不,这不是真的,"香港大学的流行病学家高本恩(Ben Cowling)教授说。"我们在香港的研究表明这不是真的。我不担心中国疫苗的有效性。"

中国疫苗不是辉瑞和莫德纳生产的"mRNA 疫苗" 。与之不同,科兴和国药都使用了一种更传统但经过充分验证的技术:它们包含已灭活,即已杀灭的SARS-CoV-2病毒。

但是, 关键的一点是,高教授和他团队的一项研究显示,中国疫苗为 60 岁以下的成年人提供的重症防护力与 mRNA 疫苗一样。

去年冬天,香港经历了大规模的奥密克戎感染潮。这次疫情提供了一次不同疫苗正面交锋的机会,让高教授和他的同事得以测试中国生产的科兴疫苗和辉瑞疫苗相比表现如何。香港大约一半的人口接种了科兴疫苗,另一半则接种了辉瑞疫苗。香港 740 万人总计接种了超过 1300 万剂疫苗。

猜猜结果如何?

"我们非常清楚地表明,这两款疫苗都提供了针对新冠重症的高水平保护,"高教授说。

在这项研究中,高教授和他的团队分析了大约两万例从轻症到危重症的新冠病例数据。他们发现接种两针任一款疫苗都为 60 岁以下的成年人提供了针对重症的高水平保护。具体来说,两针辉瑞疫苗提供了 95% 至 97% 的保护,而两针科兴疫苗提供了 89% 至 94% 的保护,该团队在去年10 月的《柳叶刀-传染病学》期刊上发布了研究成果。

针对老年人群体,辉瑞疫苗的有效性明显更高,仅接种两针即可发挥作用。数据显示,辉瑞疫苗为该群体提供了约 87% 至 92% 的保护,而科兴疫苗仅提供了 64% 至 75% 的保护。但是,高教授指出,接种一剂科兴的加强针,即第三针,可将保护力提升至约 98%,与三针辉瑞疫苗观察到的保护力相同。

"这两款疫苗的三针都具有非常好的保护水平,"高教授表示。值得指出的是,美国的卫生专家也建议 60 岁以上的人群至少接种三针辉瑞或莫德纳疫苗。

高教授认为关于科兴或国药疫苗的错误信息可能源自于早期数据着眼于疫苗防感染而非防重症的有效性。

早期数据显示,中国疫苗针对感染的保护水平低于 mRNA 疫苗, "大约有 50% 或 60% 的保护力。"高教授提到。相比之下,早期辉瑞和莫德纳疫苗显示出极高水平的保护力,可预防针对病毒原始毒株的有症状感染。

但随着德尔塔和奥密克戎等具有免疫逃避能力的变体出现,最终所有疫苗都对预防感染基本无效,尤其是在接种三到四个月后。

与此同时,疫苗针对重症保护的中长期效力存在一些不确定性。巴西的一项研究分析了超过 300 万人的新冠病例,其数据指出,与辉瑞疫苗相比,科兴疫苗对重症的保护作用减弱得更快。但该研究并没有按年龄区分数据。而其他研究表明,总体而言,疫苗对老年人的保护下降得更快。尽管如此,据《环球时报》 本月早些时候报道,中国卫生官员建议老年人和免疫系统较弱的人群接种第四针,即第二针加强针。

谣言二:我听说中国的疫苗不安全或者没有经过完善的临床试验。这是真的吗?

乔治城大学和非营利组织兰德公司的流行病学家黄志环(Jennifer Bouey)教授表示,在科兴和国药最初的临床试验中,科学家们只在 60 岁以下的成年人身上进行了试验。值得指出的是,中国最早推广疫苗接种时并没有针对老年人。

由于被排除在试验之外,也未被推广接种疫苗,中国老年人的疫苗接种率相对较低。"这也引发了人们对疫苗在老年人中是否安全有效的担忧,"她解释说。

然而,在那之后,科兴和国药的疫苗都分别经过了十多项国际研究的测试。其中,在土耳其开展的试验有12,000名参与者,在巴西进行的试验有超过 300 万参与者。在智利的一项研究则涵盖了超过1000万剂次的疫苗接种。在一项针对科兴疫苗安全性的研究中,圣保罗大学的研究人员跟踪了大约 12,000 人的接种情况。他们记录了"67 起严重不良反应......所有这些都被确定为与疫苗接种无关,"研究小组的报告指出。

鉴于这些结果,世界卫生组织在2021年五月宣布,"迄今为止的数据表明科兴的克尔来福疫苗总体上具有良好的耐受性,并且与其他获批的明矾佐剂灭活疫苗的安全性一致。"

科兴和国药的疫苗已被用于 100 多个国家的数十亿人,它们约占 2021 年全球注射的所有疫苗的一半。"我从未见过任何关于这些疫苗有严重副作用的报告,"黄教授表示。

然而,早期对疫苗安全性的担忧,尤其是对老年人接种疫苗的担忧仍在继续。"中国的医生不确定疫苗对老年人是否安全,"黄教授说。"因此,尽管政府大力推广接种疫苗,人们还是对疫苗存在一些不信任和困惑,我在中国的社交媒体上读到了很多关于疫苗副作用的错误信息。"

她补充说,中国政府几乎没有采取任何措施来反驳这种说法。"政府可能应该做更多工作,让人们相信这些疫苗对老年人和最脆弱群体是安全的。" 因为这些人不仅需要最大限度的保护,还需要接种最多的疫苗剂次。"老年人和脆弱群体需要更频繁地接种加强针," 黄教授说。

因为一旦这次大规模的新冠疫情结束,中国面临的挑战并不会迎刃而解——另一波感染潮一定会接踵而至。

麦凯琳-杜克莱夫(Michaeleen Doucleff)博士是NPR科学组的记者。本文由Aowen Cao翻译。

